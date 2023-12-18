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Haberler Ekonomi Zeytinciler, kota engelini AB tescili ile aşacak

Zeytinciler, kota engelini AB tescili ile aşacak

HABER MERKEZİ
Zeytinciler, kota engelini AB tescili ile aşacak
Balıkesir Edremit'teki zeytin üreticileri, zeytin ve zeytinyağının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almasıyla AB ülkelerine daha fazla ihracat yapmayı hedefliyor. Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin "AB'nin bize uyguladığı bazı kotalar var, bizim bu kota duvarını kaldırmak anlamında ürünlerimizin tesciliyle ürünlerimizi de artık Avrupa kabul etmiş oluyor, bu çok önemli. Bizler hem odalarımız hem markalarımız hem de bakanlığımız vasıtasıyla AB'deki bu kotaları AB tescili almış ürünlerimizle aşacağız" dedi.
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