Fethiye’de yeni yıl pazarı ilgi gördü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde her yıl kurulan yenil yıl pazarı, yerli ve yabancı vatandaşlardan ilgi gördü. Fethiye'de her yıl düzenli olarak kurulan ve geleneksel hale gelen yeni yıl pazarı, Beşkaza Meydanı'nda kuruldu. Havanın yağışlı olmasına rağmen pazara ilgi büyük oldu. Pazarda düzenlenen çocuk etkinliklerinin yanı sıra kurulan stantlarda el emeği ürünler, hediyelik eşyalar, aksesuarlar ve yiyecekler vatandaşların beğenisine sunuldu. Stantlara ilgi gösteren vatandaşlar, ürünlerden satın alıp, çocuklarıyla birlikte vakit geçirdi.