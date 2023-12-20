Atıl arazi üreticiye can suyu oldu

Manisa'da AK Partili Şehzadeler Belediyesi Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki atıl durumda olan 50 dönümlük araziyi, verimli bir tarım alanına dönüştürdü. Bu yılın birinci ürünü olarak ekilen buğdaydan elde edilen 690 balya saman, bölgedeki 230 üreticiye dağıtıldı. İkinci ürün olarak ekilen mısır ise 212 üreticiye 400'er kiloluk 212 paket silajlık yem olarak ücretsiz olarak verildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tarım projelerinin sadece atıl arazilerin değerlendirilmesi açısından değil, aynı zamanda çiftçilere ekonomik destek sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Şehzadeler Belediyesi'nin kendilerine ücretsiz bir şekilde dağıttığı saman balyaları ve silajlık yem paketlerini alan üreticiler sevindi.