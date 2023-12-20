İzmir’de Milli Piyango bileti tükenmek üzere

Bu yıl tamamı dağıtım garantili büyük ikramiyenin 400 milyon TL olduğu Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi dolayısıyla biletlerin satışa çıktığı İzmir'de hareketlilik yaşanıyor. Toplamda 2 milyar 355 milyon 655 bin liranın dağıtılacağı yılbaşı özel çekilişi için vatandaşlar biletlere ilgi göstermeye başladı. Geçen sene olduğu gibi bu sene de belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, "Ummadığımız kadar hareket var. Büyük talep görüyoruz. Şu anda biletlerimizin yüzde 40-45'i bitti. Vatandaşımızın son güne biletlerini bırakmasını istemiyoruz. Hemen biletlerini alsınlar. Piyango biletine ulaşamayan olursa bizi arasın, biz motorlu kurye ile götürüyoruz. Bu sene ilgi çok fazla çünkü tarihi büyük ikramiye veriliyor" dedi.