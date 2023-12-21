En düşük memur maaşı 33 bin TL olacak

Yeni yıl ile birlikte milyonların geliri artarken emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için geri sayım başladı.Temmuzda 8.077 liralık seyyanen artışla en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarken yeni yılda gelecek zam oranıyla en düşük memur maaşı 33 bin lira olacak. Nihai zam oranları öncesi Merkez Bankası ekonomistlerle gerçekleştirdiği 2023 yılının son anketini yayımladı.

Böylece emekli ve memur zammı için en güçlü ipucu da gelmiş oldu. Orta vadeli programa uyumlu bir biçimde 5 aylık enflasyon yüzde 33,66 olarak belirlendi bu rakam yıl sonuna kadar yüzde 38'e çıkması bekleniyor. Bunun üzerine 10 veya 12 puanlık bir refah payının eklenmesiyle memur ve memur emeklisinin alacağı zammın yüzde 38 ile yüzde 50 arasında olacağını tahmin ediliyor. Kök maaşlarında kademeli olarak artışı söz konusu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da geçtiğimiz günlerde bir açılama yaptı ve Ocak'ta yapılacak zam oranının yüzde 50'yi bulacağını söylemişti. Memurlar, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 50'ye yakın zam alması öngörüldü.

MEMUR MAAŞ TABLOSU