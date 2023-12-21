Otomotivde “Terminal” Konsepti İzmir’de

İkinci el otomotiv pazarında referans noktası olan 2plan, İstanbul'dan sonra "Terminal" konseptini İzmir'e de taşıdı. Yaptığı yatırımlarla hizmet ağını sürekli genişleten 2plan, İstinyePark İzmir'e komşu 3 kattan oluşan 30.000 m2'lik alanda İzmir ve tüm Ege bölgesine ikinci el araç satışlarıyla birlikte komple hizmet sunmaya başladı. 2plan Terminal, perakende satış ve satın alma işlemlerinin yanında son kullanıcıların da ihalelerden araç satın almasına ya da ihalelerde aracını satmasına olanak tanıyor.

İHALEYLE SATILIYOR

Tek çatı altında gerçekleştirilecek hizmetler arasında; garanti, kasko, sigorta, kredi, takas imkânı, ücretsiz ekspertiz, car care işlemleri ile kişilerin kendi araçlarını ihaleyle satışını veya konsinye olarak değerlendirme imkanları da bulunuyor. 2plan Terminal'de verilen bu hizmetleri Türkiye'de tek bir noktadan sunan başka bir kuruluş bulunmuyor. İzmir 2plan Terminal'in açılışında konuşma yapan 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, Türkiye otomotiv pazarında 2'si Terminal 14 showroom ile yer aldıklarını ve güven duyulacak bir kurumsal yapıyı daha hayata geçirdiklerini belirterek "2022 yılında İstanbul'da açılan 2plan Terminal konseptinin İzmir'de de hizmet verecek olmasından mutluyuz. İzmir'e kurumsal 2. el pazarında yeni bir soluk getirerek farklı ve benzersiz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. Bu konsept İstanbul'da büyük başarı elde etti ve beğeni ile karşılandı. Bu başarıyı İzmir'de de yakalayacağımıza eminim. Vereceğimiz hizmetlerin yanı sıra Terminal'in fiziksel özellikleri ve sosyal imkanlarıyla da örneği olmayan benzersiz bir konsept oldu. Müşterilerimiz isteklerine göre ihale veya perakende yoluyla alım satım işlemleri yapabilecekler. Bu ihalelerde alıcı veya satıcının istedikleri fiyattan bu işlemi yapabilmesine de olanak sağlanıyor. Bunun yanında 2plan olarak premium araç segmentini özel bir alan olarak görüyoruz" dedi.