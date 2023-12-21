Yılın son faiz kararı bugün açıklanacak! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası saat 14.00'te faiz kararının açıklanması bekleniyor. Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 40'a yükseltilmişti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ekonomik büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 puanın destek, 7.700 ve 7.770 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.