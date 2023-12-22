Bakan Bayraktar’tan enerjide tam bağımsızlık mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başkent Millet Bahçesi'nde AK Parti Gençlik Kolları Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gençliğin Enerjisi" başlıklı toplantıda gençlere hitap ederek, "Gençlerin enerjisiyle Türkiye Yüzyılını, enerjinin de yüzyılı yapacağız" dedi.

30 BİN VARİL PETROL

Konuşmasında enerjide tam bağımsızlık vurgusu yapan Bakan Bayraktar, "Büyük ve güçlü Türkiye için mutlaka bizim yolumuz enerjide tam bağımsızlıktan geçiyor. Enerjideki bağımsızlık hikayemiz, Türkiye'nin bağımsızlık hikayesidir. Enerji güvenliğimiz, Türkiye'nin milli güvenliğiyle eş değerde bir konudur" dedi. Gabar'da bulunan petrol hakkında da konuşan Bayraktar, "Gabar'da petrolü çıkarıyoruz. Bugün günlük üretimde 30 bin varili geçtik. Gabar gibi belki doğal gazda da kendi kara sınırlarımızda daha farklı alanlar keşfederek Türkiye'nin bu alanındaki dışa bağımlılığını inşallah bitireceğiz" dedi.

İTHALATA SON

Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefinin Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesi olduğuna değinerek, "Büyük ve güçlü Türkiye olmak için önümüzdeki en büyük engellerden bir tanesi Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığıdır. Dolayısıyla bizim enerjide mutlak bir hedefimiz var. Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılında inşallah önümüzdeki 30 yıl içerisinde enerjide tam bağımsız kılabilmek ve ithalat belasından adeta kurtarabilmek" diye konuştu.