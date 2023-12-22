‘Çalışanlara 629.4 milyarlık vergi desteği sağladık’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışan ve emeklilerin ücretlerinde enflasyonun çok üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini desteklediklerini belirterek, "Ekonomi büyüdükçe, refah arttıkça daha adil paylaşacağız" dedi.

TÜRKİYE'YE PARA AKIŞI

Bakan Şimşek, çalışanların desteklemesi için de 595 milyar lira vergiden vazgeçildiğini belirterek, "34.4 milyar lira damga vergisi olmak üzere aslında toplamda 629.4 milyar lira vergiden vazgeçmişiz. Yılsonu enflasyon gerçekleşme tahmini yüzde 65. En düşük memur maaşı yüzde 142, ortalama memur maaşı yüzde 129, asgari ücret yüzde 107 arttı. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" diye konuştu. Türkiye'ye ciddi bir kaynak akışının başladığını vurgulayan Şimşek, "2023 yılında proje ve program finansmanı amacıyla Türkiye 7,9 milyar dolar dış finansman buldu. Sadece Dünya Bankasından yakın dönemde 3,5 milyar dolar kaynak sağladık. 2024 yılında inanıyorum ki küresel ve finansal koşullar çok daha elverişli olacak" ifadelerini kullandı.