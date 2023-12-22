Topraksız 80 bin çiftçiye hazine arazileri verildi

Bir yandan deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için gece-gündüz çalışan, bir yandan da İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerine odaklanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu kez Türk tarımı için önemli bir adım attı. Bakanlığa bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından, yeterli toprağı olmayan ya da topraksız konumdaki 80 bin çiftçiye 1,3 milyar metrekarelik hazine arazisi 10 yıl süreyle kiralandı. Tarımsal faaliyetlerde bulunmak amacıyla hazine arazilerini kiralayan çiftçiler, ecrimisil bedelinin yalnızca yarısı üzerinden, kazançlı bir anlaşmaya imza attı.