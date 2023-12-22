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Haberler Ekonomi Yelkenbiçer: Ekonomide olumlu adımlar atılıyor

Yelkenbiçer: Ekonomide olumlu adımlar atılıyor

HABER MERKEZİ
Yelkenbiçer: Ekonomide olumlu adımlar atılıyor
EGİAD organizasyonu ile İzmir Ticaret Odası Meclis salonunda düzenlenen "Ekonomi Rotası 2024 Türkiye ve Dünya Gündemine Bakış" başlıklı toplantı, İzmir ekonomi ve sanayi dünyasını ağırladı. Ekonominin tüm yönleriyle ele alındığı toplantıda; EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener enflasyonist ortama yaptıkları vurgu ile dikkat çektiler. Alp Avni Yelkenbiçer, "6 ayda değişen politikalar sonucu, S&P'nin Türkiye'nin not görünümünü pozitife çevirmesi, CDS Primimizin son 5 yılın en düşüğü seviyesine gerilemesi, Merkez Bankası rezervlerindeki tarihi zirve olumlu gelişmelerden bazıları. Öte yandan tüm bunlar öncelikle dış finansman şartlarını iyileştirmesini ve ekonomi kurumlarına olan güvenin yeniden tesis edilmesi yolunda önemli gelişmeler" dedi.
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