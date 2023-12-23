Çiftçilere 4 milyarlık destek ödemesi yapıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarıldı. Hak sahibi çiftçilere, 13 kalemde toplam 4 milyar 247 milyon 28 bin liralık tarımsal destek sağlandı. Bitkisel ürün sigortası desteği 2 milyar 856 milyon 897 bin 378 lira, 7 deprem iline yönelik hububat- baklagil ve dane mısır desteği 627 milyon 513 bin 380 lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği 517 milyon 768 bin 577 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 90 milyon 28 bin 980 lira, hayvan hastalıkları tazminat desteği 76 milyon 560 bin 144 lira, hayvan gen kaynakları desteği 49 milyon 148 bin 750 lira hesaplara yatırıldı.