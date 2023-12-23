Makam şoförleri için bilirkişilik yapacak

EGE Bölgesi Makam Şoförleri Derneği Başkanı Nurettin Azlal, makam şoförlerinin işverenlerle yaşadıkları ücret anlaşmazlığı davalarında iş mahkemelerinin derneklerinin belirlediği rakama göre karar vereceğini açıkladı. Bir prodüksiyon şirketinde 2 yıl boyunca makam şoförlüğü yapan Mehmet Eyüp E. ile işveren arasında İzmir 17. İş Mahkemesi'nde görülen davada çalışan bir makam şoförünün alabileceği ücret için dernek görüşüne başvurduğunun altını çizen Azlal, makam şoförleri için yol, yemek ve sigorta dışında 2023 yılı için aylık en düşük 18 bin, en yüksek 24 bin lira belirlediklerini söyledi.