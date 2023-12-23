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Haberler Ekonomi Merkez Bankası depo ihalesi açtı

Merkez Bankası depo ihalesi açtı

HABER MERKEZİ
Merkez Bankası depo ihalesi açtı
MERKEZ Bankası, 80 milyar lira ile sınırlı olmak üzere depo alım ihalesi açtı. TCMB, faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğini bildirmişti. Faiz kararının ardından, TCMB'nin kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenleyeceği açıklanmıştı. TCMB, piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla söz konusu ihaleleri açarken, TL depo ihaleleri böylece yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmış oldu.
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