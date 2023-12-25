Ege otellerinde yılbaşı yoğunluğu

Yeni yıla girmeye sayılı günler kalırken, tatil hazırlıkları da hızlandı. Yılbaşının 3 gün sürecek olması nedeniyle, bu yıl yeni yıl tatili için tercih edilen yerlerden biri Çeşme oldu. Kentteki bazı oteller bu kapsamda yılbaşı galaları da hazırladı. Çeşme'de otellerde rezervasyonlar yüzde 70'i aştı.

İKİ KİŞİLİK FİYAT 14 BİN TL

ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Satışlar henüz devam ediyor fakat eskisi gibi erkenden doluluk oluşmasa da doluluk oranı yüzde 70-80 civarında. Alaçatı'daki oteller ise doluluğa çok yakın. Önümüzdeki hafta sonuna kadar daha da artacaktır" dedi. Çeşme'deki otellere bu yıl İstanbul'dan da talep olduğunu ifade eden Demir, "Cumadan pazartesiye uzun süreli bir tatil olacak ve Çeşme'nin ekonomisine katkı sağlanacak. Sanatçılı otellerde iki kişilik fiyatlar ise 14-18 bin TL" dedi.

KUŞADASI İLGİDEN MEMNUN

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki oteller de büyük ilgi görüyor. KODER Başkanı Tacettin Özden, yılbaşı için rezervasyonların iyi durumda olduğunu belirterek, "Yurt içinden olduğu gibi dış pazardan rezervasyonlar alıyoruz. Özellikle Bulgar, Romen ve İranlılar otellerimize rağbet gösteriyor. Avrupa ülkelerinden turistler de yıldızlı otellerde yerlerini ayırtmış durumda. Uzak doğu ülkelerinden gelen turistler var. Kruvaziyer turizmi de devam ediyor. Hepsini topladığımızda yılbaşında tüm oteller dolacak gibi görünüyor" dedi. Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar da "5 yıldızlı otellerin büyük bölümü tatil paketlerini sattı. Otellerin tatil satışları gayet iyi gidiyor. İzmir, Aydın, Denizli'den Kuşadası'ndaki otelleri tercih edenler var. Yılbaşı dolu geçecek. Benim gözlemim bu yönde" dedi.