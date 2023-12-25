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Haberler Ekonomi Malul aylığı alana işe dönüş yolu açılıyor

Malul aylığı alana işe dönüş yolu açılıyor

HABER MERKEZİ
Malul aylığı alana işe dönüş yolu açılıyor
Yeni yılda emeklilik bağlama sistemi yeniden düzenlenecek. Emekli refahının artırılması için tamamlayıcı emeklilik sistemi desteklenecek, malul aylığı alanlara işe dönüş yolu açılacak. Bu kapsamda sürekli iş göremezlik geliri, maluliyet aylığı alanların yeniden işgücü piyasasına dönmesi için mesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek. Sigortalı olmadan önce malul olanlar da 15 yıl 3960 günle emekli olabilir. Başkasının bakımına ihtiyacı olacak derecede malul olan sigortalılar da ise bu süreler aranmıyor. Vücut fonksiyon kaybı oranının belirlendiği özürlü sağlık raporunda ağır olan hastalık dikkate alınıyor, hastalıklar birleştirilemiyor. Yıpranmaya tabi olanlar, engelli çocuğu olan annelerin de erken emeklilik şansı bulunuyor. Primsiz, vergisiz malulen emeklilik için gerekli koşulların sağlanması gerekiyor.
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