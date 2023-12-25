Türk profesöre uluslararası başkanlık

STANFORD Üniversitesi'nden özel bir araştırma ekibinin açıkladığı 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Akan, gurur veren bir başarıya daha imza attı. Prof. Dr. Akan, dünyanın en büyük uluslararası biyomedikal mühendisleri birliği olan IEEE Tıp ve Biyolojide Mühendislik Topluluğu'nun (EMBS) Türkiye kolu başkanlığına seçildi. Destek veren tüm meslektaşlarına teşekkür eden Prof. Dr. Akan, "Fark yaratan çalışmalarla başkanlık dönemimi en iyi şekilde tamamlamak istiyorum" dedi.