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Haberler Ekonomi ALOSBİ’den çevre dostu ulaşım atağı

ALOSBİ’den çevre dostu ulaşım atağı

HABER MERKEZİ
ALOSBİ’den çevre dostu ulaşım atağı
ALİAĞA Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) "Yeşil" OSB hedefi kapsamında toplu ulaşımda "sıfır" emisyonlu taşımaya imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçecek Sıfır Emisyonlu Toplu Taşıma Projesi (SETTAP) ile toplu taşımada devrim gerçekleşecek. ALOSBİ ile Aliağa kent merkezi arasında çevre dostu, ekonomik ve verimli bir işletme esasına sahip "Sıfır Emisyonlu" elektrikli otobüs hattı devreye alınacak. Yılda 1.3 milyon kişinin kullanacağı projeyle 225 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak ve karbon ayak izinde yılda 604 ton düşüş sağlanacak. Yolcuların ulaşım harcamalarında yüzde 38'e ulaşan bir azalış meydana gelecek.
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