Bergama’da 20 bin kişiye serbest bölgede istihdam

Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Şubat ayı itibarıyla ekonomiye katkı sağlamaya başlayacak. Tamamlandığında 120 firmanın faaliyette olacağı BASBA��'ta tam kapasiteye ulaşıldığında bölgenin ekonomik kurtuluşunun lokomotifi olacak. Bergama'nın Aşağıkırıklar Mahallesi'nde kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi 2.5 milyon metrekare alandan oluşuyor. Altyapı yatırımlarının tamamlandığı bölge 5G teknolojisine sahip ilk serbest bölge olacak. 120 firmanın faaliyet göstereceği serbest bölgede Bergama ve çevre ilçelerden 20 bin kişi istihdam edilecek. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Batı Anadolu Serbest Bölgesi Bergama için ayrı bir önem taşıyor. BASBAŞ ile sadece Bergama'mız değil Bakırçay Bölgesi'nde işsizliğin önüne geçilecek" diye konuştu.