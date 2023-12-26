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Haberler Ekonomi Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.15 Ocak tarihinde başlayan başvurular için son başvuru tarihi 26 Ocak olarak duyuruldu. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı için şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Hangi branşlarda personel alımı yapılacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımına dair detaylar...

HABER MERKEZİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak 35 personel alımı yapılacaktır. İşte personel alımına ilişkin şartlar...

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

BAŞVURU ŞARTLARI
A) Genel Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, 6. Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 15.01.2024-26.01.2024 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.
2. Ön lisans ve ortaöğrenim mezunu adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir.
3. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.
4. Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar ortaöğrenim bilgilerini başvuru ekranındaki alanlara manuel olarak girecek ve öğrenimine ilişkin belgeyi başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir.
5. Adaylar "Başvuru Şartları'' bölümünde istenilen belgeyi/sertifikayı başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir. (Özel güvenlik kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi yüklenecektir.) Bu durumda olan adayların başvuru onay işlemleri gerekli kontrollerin ardından Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığınca gerçekleştirilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alıyor! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
7. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
8. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.
9. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

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