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Haberler Ekonomi Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları neler?

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları neler?

Dokuz Eylül Üniversitesi yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 20 sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı için gereken şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendis,Teknisyen,Hemşire,Sağlık Teknikeri, Destek Personeli olmak üzere toplamda 20 sözleşmeli personel alımı yapacak. Üniversitenin personel alım şartları ve başvuru kriterleri araştırılıyor. İşte Dokuz Eylül Üniversitesi personel alım şartları...

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları neler?

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! Başvuru şartları neler?

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuru şeklinde yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlan kodu boş bırakılmayacak olup, adaylar sadece tek bir unvan kodu için başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan koduna yapılan başvurular olduğu takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra şahsen başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

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