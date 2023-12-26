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İhracatın yüzde 60’ı deniz yollarından

HABER MERKEZİ
İhracatın yüzde 60’ı deniz yollarından
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası aralık ayı meclis toplantısına katıldığını ifade etti. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkenin denizcilik sektöründeki üyeleriyle bir araya geldiklerini vurgulayan Bolat, "Türkiye'nin dış ticaret taşımalarına bakıldığında, 2022 yılında 254 milyar dolarlık ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'ının deniz yoluyla taşındığını görüyoruz ve denizcilik sektörümüzün ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz" dedi.
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