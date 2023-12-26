“İzmir turizmine önem veren başkan istiyoruz”

DESTİNATİON İzmir Başkanı Bülent Tercan, yerel seçimler sonrası turizmin önemini kavrayan belediye başkanlarının göreve seçilmelerini arzu ettiklerini söyledi. Turizm açısından çeşitli materyallere sahip olan İzmir'in yıllardır hak ettiği noktaya ulaşamadığına dikkat çeken Bülent Tercan, "İzmir Türkiye'nin turizm cenneti. Ancak yerel yöneticiler yıllardır kıymetini bilemiyor. Doğası, güneşi, denizi, tarihi ve kültürel özellikleri, sağlık ve inanç turizmini destekleyecek zengin kaynakları ile İzmir'in sektörde geri kalması kabul edilebilir bir durum değil. İzmir turizmde çok zaman kaybetti. Kaybedilen zamanın telafisi için çok çalışmamız, eksiklerimizi gidermemiz, tanıtım ve altyapı çalışmalarındaki boşlukları doldurmamız lazım. " diyerek turizm değerlerini bacasız fabrika olarak tanımladı.