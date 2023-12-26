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Haberler Ekonomi Kınık TDİOSB’de AR-GE merkezi kuruluyor

Kınık TDİOSB’de AR-GE merkezi kuruluyor

HABER MERKEZİ
Kınık TDİOSB’de AR-GE merkezi kuruluyor

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile birlikte ziyaret edip ilçedeki Kınık TDİOSB ve yatırımlara ilişkin görüşme yaptı.

Doğruer, Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) ülke ekonomisine katkıda bulunmak isteyen yatırımcılara yatırım fırsatı sunduğunun altını çizdi. Yerli ata tohumlarının tekrar hak ettiği yeri bulması için çalıştıklarını belirten Doğruer Böylelikle üretime doğru tür ve çeşit kullanımı ile bir standardizasyon yakalanacak ve bu bitkilerden katma değeri yüksek ürünler elde edilecek" diye konuştu.

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