KOSBI’den MTAL’e 2 ödül

KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KOSBİ Teknoloji Takımı (KOSBİTT), İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi öğrenci topluluğunun düzenlediği İztech Roboleague yarışmalarında şampiyon oldu. Futro Kategorisinde KOSBITT adı altında 3 grup halinde yarışan KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik MTAL öğrencileri, 34 takımın bulunduğu kategoride rakiplerini tek tek eleyerek birincilik ve üçüncülük ödüllerini almaya hak kazandı. KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik MTAL Okul Müdürü Nuray Ardıç, öğrencilerin kendi yaptıkları robotları uzaktan kontrol ederek yarıştıkları kategoride elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını etti.