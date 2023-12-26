  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi KOSBI’den MTAL’e 2 ödül

KOSBI’den MTAL’e 2 ödül

HABER MERKEZİ
KOSBI’den MTAL’e 2 ödül
KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi KOSBİ Teknoloji Takımı (KOSBİTT), İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi öğrenci topluluğunun düzenlediği İztech Roboleague yarışmalarında şampiyon oldu. Futro Kategorisinde KOSBITT adı altında 3 grup halinde yarışan KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik MTAL öğrencileri, 34 takımın bulunduğu kategoride rakiplerini tek tek eleyerek birincilik ve üçüncülük ödüllerini almaya hak kazandı. KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik MTAL Okul Müdürü Nuray Ardıç, öğrencilerin kendi yaptıkları robotları uzaktan kontrol ederek yarıştıkları kategoride elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA