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Haberler Ekonomi Pasaport yenileme tuzağına dikkat

Pasaport yenileme tuzağına dikkat

HABER MERKEZİ
Pasaport yenileme tuzağına dikkat
Yeni yıla sayılı günler kala pasaport yenileme işlemlerine yönelik talep de arttı. Talep yoğunluğunu fırsat bilen dolandırıcılar, internette Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü adına faaliyetler yürütüyormuş gibi reklamlar vererek birçok kişiyi tuzağına çekti. Pasaport yenilemek için Google'da karşısına ilk çıkan numarayı arayan bir vatandaş, müdürlük yetkilileriyle konuştuğunu zannedip kredi kartı numarasını ve kişisel bilgilerini paylaşınca 7 bin 645 lirasını kaptırdı. Ankara'da ikamet eden mağdur S.G emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.
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