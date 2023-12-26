Türk mobil oyunu dünyanın zirvesinde

Türkiye'nin ilk 'unicorn'larından olan ve 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan teknoloji girişim firması Dream Games'in geliştirdiği 'Royal Match' oyunu, tüm dünyada en çok gelir elde eden mobil oyun oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk oyun şirketi Dream Games, dünyadaki diğer rakiplerini geride bırakarak 2023 yılında gelirini ikiye katladı. Apple ve Google'ın online uygulama mağazalarında yapılan harcamaları raporlayan Data.ai araştırma şirketinin verileri, en çok ciro yapan firmanın Türk teknoloji girişimi Dream Games'in 'Royal Match' adlı oyunu olduğunu ortaya koydu. İngiliz yayın kuruluşu Financial Times da şirketin başarısını, "İstanbul'da küçük bir ekip tarafından kurulan oyun firmasının Microsoft'un sahip olduğu Candy Crush gibi birçok oyunu gölgede bıraktı" ifadeleriyle satırlarına taşıdı. İngiliz yayın kuruluşu, Türk şirketinin kısa vadeli para kazanmaya çalışan diğer şirketler gibi olmadığını, küçük ekibinin sürekli mobil oyunu daha iyi hale getirmek için çabaladığı yorumunu yaptı.