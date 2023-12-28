85 milyonun geliri artıyor

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren torba kanun teklifi yasalaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu, ödeme takvimini açıklayacak, ikramiyeler en geç yarın hesaplara yatırılacak. Toplam 4 milyon 689 bin çalışan emekliyle birlikte toplamda 15 milyon 120 bin emekliye 75.6 milyarlık ikramiye ödemesi gerçekleştirilmiş olacak.

REFAY PAYI İLE ARTACAK

Merkez Bankası'nın yüzde 65 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK, Bağ- Kur emeklilerinin aylığı ocak ayında refah payı hariç yüzde 37.76, memurların da yüzde 49.96 artacak. En düşük memur maaşı 33 bin liraya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı da yaklaşık 15 bin lira olacak. Merkez Bankası tahmininin üst noktası yüzde 68 olarak gerçekleşirse ocakta SSK, Bağ-Kur emekli aylıklarına refah payı hariç yüzde 40.28, memur ve emeklilerine yüzde 52.19 zam yapılacak.

KÖK AYLIKLAR YÜKSELECEK

Refah payıyla birlikte emeklilere yapılan zam da yüzde 52'yi geçecek. Bugün çoğunluğu Bağ-Kur'lu olmak üzere yaklaşık 660 bin kişi en düşük tutardan emekli aylığı alıyor. Temmuz ayında 7500 lira olan en düşük emekli aylığının da yüzde 50 artışla 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Dul ve yetim aylığı alanlar bugüne kadar aldığı hisseleri oranında bu artıştan yararlanacak. En düşük emekli aylığında artış için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Kök aylık üzerinden mi yoksa kademeli bir artış mı yapılacağı önümüzdeki günlerde netleşecek. Hükümet enflasyonun üzerine refah payı ekleyecek. Memur ve memur emeklileri 15 Ocak 2023'de, SSK emeklileri de 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaş, aylıklarını alacak. Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı kasım sonu itibarıyla yüzde 61.98 oldu.