Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarih vererek duyurdu

Son dakika haberleri: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Öte yandan 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihi de netleşti. Çalışan emeklilere ikramiye yasasıyla SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ile dul yetimler dahil yaklaşık 16 milyon hak sahibi 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi almış olacak. Bakan Işıkhan ödemeler için hazırlıkların tamam olduğunu açıkladı.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE MECLİS'TEN GEÇTİ VE YASALAŞTI

Ek emekli ikramiyesi düzenlemesi için kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Meclis'ten geçti. Yasalaşan ek 5000 TL emekli ikramiyesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Işıkhan açıkladı. İkramiyeler 29 Aralık Cuma yarın hesaplara yatacak.