Manisalı çiftçiye 150 milyonluk büyük destek

MANISA Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik gerçekleştirdiği proje kapsamında 38 farklı kalemde çiftçiye 150 milyon TL'lik destek verdi. Çiftçilere gübre desteğiyle 2023 yılı desteklemelerine başladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bu yılki desteklerimize 1.000 ton gübre dağıtımıyla başladık. Ardından Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projemiz kapsamında 500 adet damızlık koç desteği verdik. Desteklerimiz sürecek" dedi