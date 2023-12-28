  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Manisalı çiftçiye 150 milyonluk büyük destek

Manisalı çiftçiye 150 milyonluk büyük destek

HABER MERKEZİ
Manisalı çiftçiye 150 milyonluk büyük destek
MANISA Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik gerçekleştirdiği proje kapsamında 38 farklı kalemde çiftçiye 150 milyon TL'lik destek verdi. Çiftçilere gübre desteğiyle 2023 yılı desteklemelerine başladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bu yılki desteklerimize 1.000 ton gübre dağıtımıyla başladık. Ardından Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirme Projemiz kapsamında 500 adet damızlık koç desteği verdik. Desteklerimiz sürecek" dedi
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA