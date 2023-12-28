Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında açık bulunan pozisyonlara 7 uzman yardımcısı ile 41 sözleşmeli personel alacak.