Bu platform esnafa can suyu olacak

İzmir'de esnafın yükünü hafifletmek ve daha çok kazanmasını sağlamak amacıyla İzmirli işadamları Sinan Atik, Savaş Durcan, Togay Çolak ve Yaşar Yenikale ortaklığında yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile bir e-ticaret platformu kuruldu. Platforma üye olan esnaf düşük komisyonla ürünlerini pazarlayabiliyor. Esnafı diğer sitelerin ağır komisyon yüklerinden kurtarmak için İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ile Esnafacanver e-ticaret A.Ş. arasında protokol imzalandı.

PROTOKOL İMZALANDI

İESOB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ata ile imzalanan protokol sonrası Yeni Asır'a konuşan ESNAFACANVER E-ticaret Platformu Genel Müdürü Yaşar Yenikale, amaçlarının online ticaret konusunda esnaf sanatkarların önünü açmak ve online alışveriş siteleri ile çalışan esnafa yeni bir alternatif sunmak olduğunu söyledi. Yaşar Yenikale, 'İstihdamı artırmayı, e-ticaret pazar sitelerinin komisyon baskısından esnafı korumayı şirketlerin kazançları doğrultusunda esnaf odalarının yetkili kılınmasını arzu ediyoruz. İzmir'den başlayıp tüm Türkiye'deki esnafları tek çatı altında toplamayı hedefliyoruz" dedi.

AZ KOMİSYON ÇOK KAZANÇ

E-ticaret platformu ile ilgili marka tescili, fikir hakkı ve BDDK onaylı kuruluşlarla anlaşma yaptıklarını belirten Yenikale, "Geliştirilen yeni internet siteleri ile, gıda sektörünün yükselen komisyonları ve esnaf odalarının çalışan sistem üzerinden hak talep edememesi gibi sıkıntıları gidermeyi istiyoruz. e-ticaret platformumuz diğer platformlar gibi ve onların yaptığı hizmetin aynısını yaparken çok daha düşük komisyon alacak. Küresel sermayeye veya yurt dışına değil yerli ve milli bir ürün olduğu için ülke ekonomisine katkı sağlayıp tüm gelir Türkiye'de kalacak. Diğer siteler yüzde 30 komisyon alırken bizim en yüksek komisyonumuz yüzde 12 olacak. En düşük komisyon ise yüzde 4. yani esnaf kazanacak. Ayakkabıdan kırtasiyeye, çiçekten zücaciyeye kadar esnafın online pazaryeri olduk. Ayrıca diğer siteler 28 gün sonra ödeme yaparken biz hemen daha kısa sürede ödeme yapıyoruz. Böylece esnafa nakit akışı sağladığımız için çok daha büyük avantaj sağlamış oluyoruz. Esnaf tüm ürünleriniz platform sitesine girip pazarlama yapabiliyor. Bunun için de çok düşük bir komisyon alıyoruz. Sisteme girip üye kaydı yaparak e-ticaret yapabiliyorlar" dedi.