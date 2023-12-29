Emeklilere 5 bin TL ikramiye bugün hesaplarda

Çalışan emeklilere ve çiftçilere 5 bin liralık bayram ikramiyesi bugün hesaplara geçiyor. Çalışan emekliye ikramiye ödenmesine ilişkin yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme çalışmalarını tamamladı. Bugün itibariyle ikramiyeler hesaplara geçecek. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak. Düzenlemenin yayımlanmasının ardından gözler SGK'ya çevrildi. SGK, hak sahiplerine ödemeleri direk hesaplara yapacak.

TÜM EMEKLİLER FAYDALANDI

Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Böylece yılbaşından önce tüm emekliler ikramiyelerini almış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimize 5 bin lira verilmesini sağlayacak düzenlemeyi içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.