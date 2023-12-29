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Gram altın yılın son rekorunu kırdı

HABER MERKEZİ
Gram altın yılın son rekorunu kırdı
Yılın son günlerinde altın yükselişte yine rekor kırdı. İç piyasada altının gramı 1973 lira seviyelerinde yer alırken, çeyrek altın 3 bin 238 lira, yarım altın 6 bin 467 lira, tam altın ise 12 bin 862 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı yılın son günlerinde yükselişini sürdürdü. Altının ons fiyatı 2 bin 80 dolara ulaşınca iç piyasada gram altın tırmanmaya başladı. Güne bir önceki kapanıştan yüzde 0,28 artışla başlayan gram altın 1973 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 238 liradan, yarım altın 6 bin 467 liradan, tam altın ise 12 bin 862 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 77 dolar seviyesinde yer alıyor.
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