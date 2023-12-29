Gram altın yılın son rekorunu kırdı

Yılın son günlerinde altın yükselişte yine rekor kırdı. İç piyasada altının gramı 1973 lira seviyelerinde yer alırken, çeyrek altın 3 bin 238 lira, yarım altın 6 bin 467 lira, tam altın ise 12 bin 862 liradan işlem gördü. Altının gram fiyatı yılın son günlerinde yükselişini sürdürdü. Altının ons fiyatı 2 bin 80 dolara ulaşınca iç piyasada gram altın tırmanmaya başladı. Güne bir önceki kapanıştan yüzde 0,28 artışla başlayan gram altın 1973 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 238 liradan, yarım altın 6 bin 467 liradan, tam altın ise 12 bin 862 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 77 dolar seviyesinde yer alıyor.