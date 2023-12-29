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Haberler Ekonomi GSB, sözleşmeli personel alacak

GSB, sözleşmeli personel alacak

HABER MERKEZİ
GSB, sözleşmeli personel alacak
Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 1071 personelin taşra teşkilatlarında görevlendirileceği duyuruldu. Adaylar başvurularını 29 Aralık 2023-8 Ocak 2024 tarihleri arasında, e-Devlet'te yer alan "Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" üzerinden yapabilecek. Personel istihdamında öncelikle "aranan niteliklere uygunluk" incelenecek. Başvurusu kabul edilen adaylar arasından ilk olarak KPSS puanı en yüksek olanlar değerlendirmeye alınacak. Her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Adaylar, başvuru süreçlerini ve sınava ilişkin bilgilerini kariyer kapısı üzerinden takip edebilecek.
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