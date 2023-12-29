KOSGEB desteğiyle 35 ülkeye ihracat

İzmir'de uydu anteni parçaları üretirken soğuk dövme ve metal işleme alanlarındaki fırsatları görerek KOSGEB desteğiyle tasarım merkezi kuran firma, ihracatta hızlı büyümesini sürdürüyor. Girişimci Zeki Yöndem'in Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde 1999'da uydu anteni ve parçalarını üretmek üzere 10 kişiyle kurduğu işletme, tanınmış küresel spor mağazaları zincirine spor aletleri üretmeye başladı. Soğuk dövme ve metal işleme alanlarında kendisini geliştirmek üzere AR-GE çalışmalarına odaklanan firma, küresel bir mobilya zinciriyle de anlaştı. KOSGEB'in proje ve mali desteklerinden 2013'te faydalanmaya başlayan firma, tasarım merkezini kurarak otomotiv yan sanayisine girdi. Aynı bölgede ikinci fabrikasını açan firma, 285 çalışanla 35 ülkeye ihracat yapar hale geldi.