Manisa üzümü avrupa yolunda

Manisa Ticaret Borsası tarafından 2019 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınan Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünün AB Süreci devam ederken, hem Coğrafi işaret kullanımı bilgilendirme süreci hem de işletmelerin denetimleri gerçekleştirildi. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünün Avrupa Birliği yolculuğunun devam ettiğini belirtti. Özkasap, "İnşallah yakın zamanda Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü AB Coğrafi işaret tescili ile taçlanacak" dedi. Başkan Özkasap, "Bu kapsamda Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünün belirlenen logosunun kullanımı ve ismiyle anılması, özdeşleşmesi çok önemli. Uzman kişiler tarafından bilgilendirme ve denetleme süreci belirlenen iş planı çerçevesinde devam ediyor. AB Coğrafi İşaret Tescil dosyamız Avrupa'ya sunuldu. Süreç ilerliyor. Bu esnada bizler de Manisa Ticaret Borsamız olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.