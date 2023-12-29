Şans oyunlarından alınan vergi düştü

Şans oyunlarına ait vergi oranında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki oranların yeniden belirlenmesine ilişkin karar yayınlandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayınlanan kararın, 5602 sayılı Kanun'un ilgili maddesi gereğince karar verildiğini belirtildi. Kararla, spor bahis vergisi yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışları vergisi yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunları vergisi yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldü. Vergilerde yüzde 50'lik indirim yapılmış oldu. Karar, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.