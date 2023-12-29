Yeni asgari ücret tüm çalışanları etkileyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti. Tüm çalışanların asgari ücret düzeyine kadar olan ücreti, gelir ve damga vergisi dışında tutulurken, 500 liradan 700 liraya çıkarılan destek yıl boyunca geçerli olacak. Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 900 bine yakın işletmeyle beraber ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak. Asgari ücrete vergi muafiyeti nedeniyle çalışanların vergi yükü de düşecek. Asgari ücretin vergi dışı olması sadece brüt ücretle çalışanlara avantaj sağlayacak. Net ücretle çalışanlar gelir vergisi diliminden etkilenmedikleri için onlar açısından bir avantaj olmayacak. Net ücretle çalışanlarda ortaya çıkan vergi avantajından işverenleri yararlanacak.

BAŞVURU ZORUNLULUĞU YOK

Yeni yılda geçerli olacak 17 bin 2 liralık asgari ücretle birlikte işçi başına 700 liralık devlet deseteği sağlanacak. İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2016 sağlanan asgari ücret desteği sürecek. Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmuyor. Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2023 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay-aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek. İşyerinin tescil tarihinin destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanması bakımından önemi bulunuyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DEĞİŞTİ

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında işsizlik ödeneği geliyor. İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. 2024 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için (işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde) işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 8 bin 1 lira, en yükseği ise 16 bin 2 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

TAVAN VE TABAN PRİMLERİ

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretli çalışanın yıllık kıdem tazminatı 20 bin 2 lira 50 kuruşa yükselecek. Asgari ücretin değişmesiyle çalışanlar için ödenen prime esas kazançların taban ve tavan tutarı da değişecek. Prime esas kazançta taban 13 bin 414 lira, üst sınır 100 bin 605 düzeyinde. İsteğe bağlı sigortalılıkta prim tutarının üst ve alt sınırı bulunuyor. En az brüt asgari ücretin yüzde 32'si, en çok da brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'si kadar prim ödenebiliyor. İsteğe bağlı sigorta primini en düşük 6399 lira, en yüksek 48 bin 5 lira oldu.

İŞVERENE MALİYET 23 BİN 502 LİRA

Yeni yılda brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira oldu. Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.