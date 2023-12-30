Elektrikli otomobilde vites yükseliyor

Türkiye'deki elektrikli mobilitenin gelişimi birçok markanın dikkatini çekerken, veriler ve gelişmeler, dünyada da yaygınlaşmakta olan elektrikli ve hibrit otomobillerin, Türkiye otomobil pazarından aldığı payın yükselmeye devam ettiğine işaret ediyor.

YEŞİL ARAÇLAR DÖNEMİ

Türkiye'deki "yeşil otomobillerin" yolculuğu, yükselen ivmeyle gelişmeye devam ediyor. Elektrikli otomobillerin yanı sıra elektrikli mobilitenin bir diğer parçası olan hibrit motorlu otomobillerin sayısı da giderek artıyor. Yapılan anket çalışmaları da elektrikli araçlara ilişkin satın alma ilgisinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil pazarında benzinli otomobil satışları 561 bin 53 adetle yüzde 66,7 paya sahip olurken, dizel otomobil satışları 121 bin 511 adetle yüzde 14,4 pay aldı. Oto gazlı otomobil satışlarının payı da 9 bin 247 adetle yüzde 1,1 oldu. Hibrit otomobillerin pazardan aldığı pay, 89 bin 13 satışla yüzde 10,6 olarak kayıtlara geçerken, elektrikli otomobil satışlarının payı ise 60 bin 101 adetle yüzde 7,1 seviyesinde gerçekleşti.