Geri dönüşüm ekonomiye 100 milyar kazandırdı

GERİ dönüşümün önemi gittikçe artıyor. Doğayı koruma ve ekonomiye kazanç alarak geri dönen bu uygulama lisanslı tesislerle bilinçli olarak gerçekleştiriliyor. Geçen yıl 51,7 milyon ton atık ekonomiye yeniden kazandırıldı. Bu atığın 48,5 milyon tonu plastik, kağıt, metal ve mineral gibi geri kazanım tesislerinde ham madde haline getirildi. Böylece, ülke ekonomisine 100 milyar TL kazandırıldı. GEKADER'den yapılan açıklamaya göre, sanayi ve üretim sektörlerinin önemli paydaşlarından geri dönüşüm sektörü, otomotivden beyaz eşyaya, tekstilden ağır sanayiye kadar birçok iş koluna ham madde tedarikini sürdürüyor. Sektör büyüme trendini sürdürürken, bu alanda açılan lisanslı geri dönüşüm tesisleri rekabet ortamı yaratarak ham madde kalitesinin artırılmasında önemli rol oynuyor. Tesisler, aynı zamanda Türkiye'nin atığını geri dönüştürerek ekonomiye önemli bir katma değer sağlıyor. Evlerde ayrıştırmanın da önemine vurgu yapan uzmanlar Türkiye'de günlük kişi başına 1,5 kilogram atık üretildiğini belirtti.