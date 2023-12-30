MülkPay sistemi gayrimenkul sektöründe çığır açacak

İnşaat sektörünün İzmir'deki güçlü temsilcilerinden Sirius Yapı, Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği paylaşımlı mülkiyet sistemi MülkPay ile kira garantili, tapulu ve uygun fiyatlı konut yatırımı fırsatı sunuyor. Sirius Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, kurdukları yeni sistemle krediye ulaşamayan ve elindeki birikimleri ev almaya yeterli olmayanların da mülk sahibi olabileceği bir modeli yaşama geçirdiklerini söyledi.

HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

MülkPay sistemi hakkında bilgi veren Öncü, "Türkiye'de ilk kez, kendi adımıza tescil de çıkartarak MülkPay adını verdiğimiz yeni bir yatırım modeline imza attık. Bu yeni bir sistem olmasına rağmen kısa sürede büyüyeceğine ve yaygınlaşacağına inanıyorum. İnsanların birikimleri küçüldü. Krediye ulaşmaları zorlaştı. Yeni konut arzı da azaldı. İnsanlar artık gayrimenkul almakta zorlanıyor. Türk insanı kültürel olarak öncelikle ev sahibi olmak gibi bir anlayışa sahip. Bu üst gelir grubu için de alt gelir grubu için de böyledir. Fakat güncel ekonomik koşullar nedeniyle ev sahibi olmak giderek zorlaştı. İnsanların ev alma sorununa çözüm olmak için MülkPay sistemini geliştirdik. Bu sistem adeta yaralara merhem oldu. MülkPay sistemi için yaklaşık 8 aylık bir ön hazırlık dönemi yaşadık. Bütün teknik ve hukuki altyapısını hazırladık. İnsanları memnun etmek için kendimize sorular sorduk. Gayrimenkulün kiralanmasından evin teslimine kadar her türlü detayı düşündük" diye konuştu.

KİRA GARANTİLİ SİSTEM

Birikimlerini gayrimenkule yatırmak isteyenlere 5'te 1 oranında eşit paylı ve tapulu mülkiyet sistemi fırsatını sunduklarını kaydeden Barış Öncü, "Bu sistemde 5 yatırımcı bir daireden pay sahibi olabilecek. Kendi konutunda oturmak isteyenler de kiracı olabilecek. Üstelik firma olarak kiralama garantisini de biz veriyoruz. 2023 yılı sonuna kadar, 1+1 dairelerde yüzde 50'si peşin, yüzde 50'si vade farksız '0' faiz ile 15 aylık ödeme planı sunuyoruz. Gelen taleplere göre bu sistemi 2 +1 daireler için de uygulayacağız. İnsanlar artık konut yatırımı yapabilmek için kredi oranlarının düşmesini beklemek zorunda kalmayacak. Bu yeni modelle hem birikimini değerlendirecek; hem de düzenli kira geliri imkanına kavuşacak" şeklinde konuştu.

YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK

İNŞAAT sektöründe 2023 yılını da değerlendiren Sirius Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, "2023 yılında inşaat sektörü seçim, enflasyonun ve malzeme fiyatlarının yüksekliği gibi nedenlerle durağanlaştı. Yeni konut almak isteyenler uzun vadeli kredi bulmakta zorlandığı için taleplerde genel bir düşüş söz konusu. Banka faizlerinin yüksek olması nedeniyle konut yatırımcıları tasarruflarını faizde değerlendirmeyi tercih ediyor. Biz Sirius Yapı olarak yatırımlarımızı sürdürdük. 2023 yılında Sirius Loft projemizin teslimatını gerçekleştirdik. Sirius Florida'nın da lansmanını yaparak ve temel çalışmasına başladık. Herkesin yatırım yapmaktan kaçındığı bir dönemde biz yatırım yaptık piyasaya moral verdik. Konut arzının azaldığı kiralama fiyatlarının da çok arttığı bir dönemde biz 181 konutla Sirius Florida'ya başladık. 2023'te ekonomi anlamında atılan adımları her şeye rağmen doğru buluyorum. Bu istikrar devam eder ve faizler indirilmeye başlanırsa, 2024 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren gayrimenkul sektörünün de canlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.