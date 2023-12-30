Tarımda üretim planlaması hayata geçiriliyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektöründe 2024 yılı beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Yumaklı, üretim planlamasını gelecek yıl başlatmayı hedeflediklerini belirterek, "Üretim planlamasında hububat ve yağlı tohumlar grubu bizim ana unsurlarımız olacak" dedi. Bu yıl tarımın geleceğini planlama adına çok önemli adımlar attıklarına işaret eden Yumaklı, yapılan düzenlemelerin iklim değişikliği başta olmak üzere dünyada tarımı etkileyen konulara yönelik yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

Yumaklı, bu yılın en önemli konularından birinin üretim planlaması olduğuna dikkati çekerek, "Suyu merkeze alan ve birçok etkenin üretim planlaması altında değerlendirildiği bir süreç geçirdik. Kanun değişikliğiyle 'yeni normaller' dediğimiz hususları da dikkate alarak, bundan sonraki dönemde üretim planlaması yapacağımız süreci başlattık. Üretim planlamasının ana başlıklarından olan sözleşmeli tarımla alakalı da düzenlememizi yaptık" diye konuştu.