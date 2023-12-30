Yapay zekada dikkat çekici adımlar atılıyor

Yapay zeka çalışmaları dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir ilerleme gösteriyor. 2024 yılına dair yapılan öngörüler de, sektörde büyük bir optimizmi işaret ediyor. Özellikle girişimciler ve teknoloji firmaları, yapay zeka konusunda dikkat çekici adımlar atmayı planlıyor.

YERLİ GİRİŞİMLER

Yeni nesil yapay zeka startup'ları, sağlık, finans ve eğitim alanlarında özelleşmiş çözümler üretmeye yönelik projelerle ön plana çıkacak gibi görünüyor. Aynı zamanda, devletin bu teknolojilere yatırım yapması ve desteklemesi beklenen, yapay zeka uygulamalarının toplumsal ve ekonomik faydalarını maksimize etmeye yönelik stratejik planlamalar da gündemde. Yenilikçi fikirlerle donatılarak yola çıkan yerli yapay zeka girişimleri, uluslararası arenada Türkiye'nin adını duyurma potansiyeline sahip. Bu start-up'ların, özel sektör ve hükümetin destekleriyle hızla büyüyerek 2024'te Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlamaları umuluyor.

YEPYENİ BİR BOYUT KAZANACAK

TÜRKİYE'Yİ 2024 yılında yapay zeka teknolojileri konusunda önemli gelişmeler bekliyor. Şirketlerin ve startup'ların üretken zeka teknolojilerine yatırım yapma eğilimleri ve bu alanlardaki girişimlerin artması, ülkenin teknolojik dönüşümüne büyük katkılarda bulunacak gibi görünüyor. Yapay zeka teknolojilerinin sağlayacağı hız, Türkiye'nin geleceğine yön verecek.