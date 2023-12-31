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Balıkesir’den 99,1 milyon dolar ihracat

HABER MERKEZİ
Balıkesir’den 99,1 milyon dolar ihracat
Balıkesir'de kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 42 artarak 99 milyon 100 bin dolar, ithalat yüzde 24,3 artarak 58 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,2, ithalat yüzde 5,7 oranında azalma gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2023 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 22 milyar 999 milyon dolar oldu.
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