İş dünyası yeni yıldan umutlu

Türkiye'nin güçlü alt yapısıyla her dönemde krizlerin üstesinden gelmeyi başardığını söyleyen iş insanları, bunun için döviz ve Türk lirası dengesinin kurulması ile 2024 yılında ekonomideki iyileşme beklentisinden umutlu olduklarını yinelerken özellikle üretim ve hizmet sektörünün desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Turkmall Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan "2023 yılını hem ciro hem de hizmet anlamında büyümeyle kapatıyoruz. Bodrum Boğaziçi'nde 100 milyon dolar yatırım bedeline sahip projemiz ilerlemesini sürdürüyor. Orası Bodrum'un en lüks karma projelerinden birisi olacak. 2 yıl içerisinde tamamlayıp anahtarlarını teslim edeceğiz. 1.2 milyar dolara varan bir yatırım gücüne de sahibiz. Yatırımlarımız devam edecek ve 2025 yılında ülkenin önünün çok açılacağını düşünüyoruz" dedi. Yeni yılda da projelere devam edeceklerini belirten Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, insan ve çevre odaklı konut projelerimizle yeni yılda da çalışmalarımızı sürdüreceklerini belirterek 2024'ün sağlık mutluluk ve başarı getirmesini diledi.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Türk tarımının gelişmesi için önemli işlere imza attıklarını belirten Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, "2024 yılında da çiftçilerimiz ve Türk tarımının gelişimi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Sağlık ve konut yatırımlarının devam edeceğini belirten Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, "Gözde Grubu bünyesinde bugüne dek sağlık ve inşaat sektöründe yurt genelinde önemli yatırımlara imza attık. vazgeçilmez iki unsurudur. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda da yeni konut ve hastane yatırımlarıyla büyümemizi sürdüreceğiz. 2024 yılında da yeni teknolojiler ve deneyimli hekim kadromuzla birlikte sağlık alanında daha etkin hizmetler sunmak istiyoruz" dedi. SF Trade Genel Müdürü Aylin Gözay ise "Biz de artan girdi maliyetleri nedeniyle temkinli politikamızı 2024 yılında da sürdürüp, yatırım için de yurt dışındaki araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısından sonra bu yatırımı realize edebiliriz. Her şeye rağmen, ülkemizin insan kaynağına, potansiyeline, reel sektörün yatırım çabası ve girişimcilerimizin inancına güveniyoruz" dedi.