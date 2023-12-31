Kadın üreticilere incir fidanı ve kerevet desteği

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolcuğu" projesi kapsamında kadın çiftçilere incir fidanı ve incir kurutma ekipmanı (kerevet) dağıtıldı. Dalaman Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan programda kadın çiftçilere bölgede yetiştirilen Dalaman İnciri ve incir yetiştirmenin incelikleri, bakımı anlatıldı. Programda konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Tandoğan Uysal, kadın çiftçilere bu proje ile pozitif ayrımcılık yaparak ekstra önem verdiklerini söyledi. Uysal, "İncirin Muğlalı Kadınlarla Yolcuğu' projemizle kadın çiftçilerimize enstitülerimizden verilen eğitimle incir ürünün nasıl yetiştirildiği, hastalık durumunda bakımlarının nasıl yapıldığını, işlemesini kurutmasını onlara anlattık ekiplerimizle. Toplam bin 470 incir fidanını üreticilerimizle buluşturduk. Burada da kadın üreticilerimizi incir kurutma ekipmanımız 220 adet kerevetle buluşturduk" diye konuştu.