Salihli OSB’de yılın son toplantısı yapıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti, 2023 yılının son toplantısını, Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında gerçekleştirdi. Vali Enver Ünlü başkanlığında Salihli OSB'nin idari hizmet binasında gerçekleştirilen dönemin son toplantısına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri İle Salihli OSB müteşebbis heyet üyeleri katıldı.