Türk çelik sektörü rekora koşuyor

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, sektörde 2024'te uygulanacak çeşitli tedbirlerle kapasite kullanım oranlarının artacağını belirterek, "Böylece sektörün 2021'deki 40,4 milyon tonluk rekor üretim seviyesini aşacağını ve 2022'deki 15,2 milyon tonluk ihracat seviyesine ulaşarak, Türkiye'nin cari işlemler dengesine olumlu katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz." dedi. Yayan, "Bu toparlanmada, özellikle Türkiye'nin güneyinde meydana gelen deprem felaketinden sonra bölgedeki tesislerin üretime başlaması, enerji girdi maliyetlerinin makul seviyelere düşmesi ve yılın 3. çeyreğinden itibaren 6 milyon ton civarında yeni kapasitenin devreye girmesi etkili oldu" diye konuştu.