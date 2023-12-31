TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 14 bin 431 TL oldu

TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre; Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 14 bin 431 TL, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 47 bin 009,38 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 18 bin 796,36 TL olarak hesaplandı. Araştırmanın sonuçlarına göre; Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,89 oranında gerçekleşti. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 77,50 oldu. 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 82,21 olarak hesaplandı.